В СКО приостановили приём заявок по программе «Ауыл аманаты»

В Северо-Казахстанской области приостановили приём заявок по программе «Ауыл аманаты». Оператор программы АО «СПК «Солтүстік» принял 250 заявлений на всю выделенную региону сумму в размере 1,8 млрд тенге. Средства на реализацию проекта выделяются из республиканского бюджета. С первых дней жители региона активно приняли в ней участие. В первый месяц уже было подано 120 заявлений на общую сумму 950 млн тенге. Средняя сумма выданного льготного займа составила порядка 7 млн тенге. В основном сельчане намерены развивать животноводство, грузоперевозки, торговлю.

Айгерим Хамзина

