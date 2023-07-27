В районе им. Г.Мусрепова активно заготавливают сено

Больше 32 тысяч тонн. Такое количество сена заготовили в районе имени Г.Мусрепова. Товарищество «ES Global agro» тоже вносит свой вклад в заготовку кормов перед приходом холодов.

МАТВЕЙ СКОРНЯКОВ, директор ТОО «ES Global agro», с.Бирлик, район им. Г.Мусрепова:

— Мы в принципе заготовили 450 тонн. Частично завезли населению, рабочую категорию оформили, частично завозим на ферму. Будем обеспечивать кормами и пенсионеров, и бюджетников. Мы находимся на поле с суданской травой площадью 800 га. Мы скосили сегодня уже 300 га. Это костер, в пределах 500 га — естественных трав, у нас еще люцерна есть. Мы думаем, в пределах 1000-1100 тонн у нас сена будет и для фермы, и для населения. У нас цена стоит для рабочих в пределах 12 тысяч тенге.

Именно столько стоит одна тонна сена. Под кормовые в ТОО «ES Global agro» в этом году отвели порядка 1,5 тыс. га. Предприятие обеспечило сеном жителей села Старобелки, настала очередь Бирлика. Александр Гельцер трудится в ТОО «ES Global agro» около 10 лет. За это время много раз участвовал в сенокосе. Условиями работы в товариществе механизатор доволен.

АЛЕКСАНДР ГЕЛЬЦЕР, механизатор ТОО «ES Global agro», с.Бирлик, район им. Г.Мусрепова:

— Погода позволяет. Убираем довольно-таки много за день, каждый гектаров по 40. Сена в этом году много, урожай хороший.

МАТВЕЙ СКОРНЯКОВ, директор ТОО «ES Global agro», с.Бирлик, район им. Г.Мусрепова:

— В данный момент в хозяйстве имеется 250 голов скота. Из них 70 голов маточного. Мы получили телят в этом году. В основном хотим перейти на белоголовых. Поголовье приобретено за счёт собственных средств. В следующем году, где-то весной хотим закупить и завезти 100 голов белоголовых. И так потихоньку будем увеличивать. Мы в молочную не идём сторону, только будем на откорме. Реализация мясного направления. У нас стоят 40 быков, это 350 кг, на реализацию.

С рынками сбыта мясной продукции в товариществе «ES Global agro» ещё не определились. К заготовке сена в ТОО приступили около месяца назад. По области потребность в нём в 2023 году составляет 940 тысяч тонн. Напомню, перед хозяйствами области стоит задача завершить сенокос до начала уборочной кампании.

Дарья Пышмынцева

