Предприниматели, торгующие через маркетплейсы, могут принять участие в пилотном проекте

С 1 июля в Казахстане запустили пилотный проект для индивидуальных предпринимателей, торгующих на электронных площадках. Таких в Петропавловске 652. Речь идёт о бизнесменах, которые применяют специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации или розничного налога. Участие в пилотном проекте является добровольным. По данным городского управления государственный доходов им заинтересовалось большое количество предпринимателей областного центра. Пилот запустил Комитет государственных доходов. Именно в этом ведомстве через маркетплейс предприниматель может предоставить заявление для участия в новом проекте.

РУСТАМ ГАББАСОВ, руководитель отдела администрирования индивидуальных предпринимателей управления государственный доходов по г.Петропавловску:

— Преимуществами этого проекта является экономия времени на учёт выручки и заполнение налоговой отчетности, минимизация рисков налоговых проверок, равномерная нагрузка для ИП при ежемесячной оплате, простота оплаты в приложениях обслуживающего банка по push-уведомлению. Доступная информация о пилотном проекте по номеру 1414. В августе-сентябре начнётся реализация этого проекта.



Дарья Пышмынцева