Космический мониторинг выявил около 1 млн га неиспользуемых пахотных земель

417 мест незаконной добычи по недропользованию выявили в Казахстане за первое полугодие 2023 года. Сделать это удалось благодаря космическому мониторингу. Также выявили 14 фактов незаконной вырубки леса и порядка 3 тысяч нарушений по стихийным свалкам. Космический мониторинг является надёжным инструментом цифровизации. На базе дистанционного зондирования Земли космические снимки обрабатываются, анализируются. В дальнейшем аналитическая информация передаётся госорганам по интернету через геопортал.

БАУБЕК ОРАЛМАГАМБЕТОВ председатель Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК:

— В паводкоопасный период космические снимки передаются МЧС, отслеживаются мореные озера и их состояние. Во время пожара мы также передаём. Так, при пожаре в «Семей орманы». В самом начале возгорания 8 июня космический снимок, далее термальные точки.

Также проводится космический мониторинг лесных и водных ресурсов страны. А ещё благодаря космоснимкам можно узнать, как используются пашни и пастбища.

БАУБЕК ОРАЛМАГАМБЕТОВ председатель Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК:

— За 2022-2023 годы выявлено около 1 млн га неиспользуемых пахотных земель и 12 млн га пастбищных угодий, на которых отсутствует скот.

В текущем году в хорошем состоянии находится около 20% посевов. Более 41% — засорены. Также на брифинге рассказали про самовольный захват земель внутри сёл и городов. В прошлом году выявлено 440 тысяч земельных участков с нарушениями.

Айгерим Хамзина