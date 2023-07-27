Глава государства осудил акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы, как непозволительную провокацию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы непозволительными провокациями, сообщает пресс-служба Акорды. Казахстан является инициатором проведения Съездов лидеров мировых и традиционных религий. Данный форум стал платформой действенного и плодотворного диалога между представителями традиционных религий и конфессий.

По мнению Главы государства, участившиеся случаи религиозного вандализма должны подвергнуться единодушному осуждению как акции, идущие вразрез с общепризнанными нормами цивилизованного сосуществования государств и религий.