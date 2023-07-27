Более 7 млн га неиспользуемых земель вернули государству. С начала текущего года в регионах Казахстана провели 810 внеплановых проверок в отношении землепользователей. В результате внесено 355 предписаний на площади 518 тысяч га об устранении нарушений законодательства. Между тем, по итогам проверок с 2022 года выявлено 515 незаконных решений акиматов о предоставлении площадей сельскохозяйственного назначения. Из них 135 решений были отменены, а по остальным 380 — проводится работа. До конца этого года в стране хотят вернуть еще 5 млн га сельхозземель.



Айгерим Хамзина