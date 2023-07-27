Более 260 многоэтажек Петропавловска готовы к отопительному сезону

В Петропавловске активно готовятся к отопительному сезону. Особое внимание — промывке и опрессовке систем теплоснабжения. Сейчас такая работа идёт в многоэтажке номер 123 по улице Назарбаева. Её жители подошли к делу ответственно. От того, как пройдёт кампания, будет зависеть тепловой режим в квартирах, рассказывает Светлана Ковалёва. В этом доме она живёт более 40 лет.

СВЕТЛАНА КОВАЛЁВА, жительница г. Петропавловска:

— Если не провести промывку и опрессовку труб, может произойти аварийная ситуация во время отопительного сезона. И поэтому, эту процедуру делают каждый год.

Чтобы промыть каждый узел, сантехникам требуется около 2-х часов. Вода подаётся под большим давлением, позволяет эффективно бороться с грязевыми и солевыми отложениями.

СВЕТЛАНА КОВАЛЁВА, жительница г. Петропавловска:

— Зимой в последние годы очень хорошо. У меня квартира с торца, то есть, холода больше нам достаётся. Всегда 26 градусов, меньше никогда не было. Когда плохо было с отоплением, от силы было 20-22 градусов. Представьте в панельном доме такая температура.

Система теплоснабжения должна выдержать двойное давление, отмечают специалисты. Если оно не падает, значит, работа проведена успешно. После проверки контролёра этот дом получит паспорт готовности. Кроме того, есть дома, которые проходят опрессовку с опозданием.

АСЛАН ИЛЬЯСОВ, руководитель отдела жилищной инспекции акимата г. Петропавловска:

— После начала отопительного сезона начинают промываться, в октябрь заходят эти дома. Порядка 20-30 домов ежегодно опаздывают.

Готовиться к отопительному сезону в Петропавловске начали с апреля. На сегодня из 1135 многоэтажных домов эту процедуру прошли 268.

Алишер Ашимов

