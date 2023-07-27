Бесплатные курсы по SMM организовали для женщин в Петропавловске

SMM специалист пользуется большим спросом на рынке труда. Сегодня мало кто не пользуется социальными сетями. Для кого-то интернет может быть просто миром информации, площадкой для знакомства. А для кого-то, настоящий источник дохода. Интересно, что для того, чтобы стать SMM-специалистом, не требуется иметь высшее образование.

АЛЬБИНА ГАЛИМОВА, преподаватель курсов по SMM:

— Сегодня без социальных сетей невозможно продвижение ни в бизнесе, ни в сфере услуг. Этому всему мы учим. Многие недооценивают социальные сети и SMM, в частности. Думают, что SMM нужен, чтобы постить красивые картинки, видео, сторисы. На самом деле за всем эти стоит большая работа и работа SMM она требует стратегического подхода, аналитики, и мы всему этому учим.

Бесплатный курс «SMM — эффективный инструмент развития бизнеса» рассчитан на женщин. Записались на него порядка 28 североказахстанок. Занимаются они 5 дней в неделю по 4 часа. Сабина Ыраслиева — мама в декрете. Решила получить новые знания, чтобы начать вести свою страницу в социальных сетях.

САБИНА ЫРСАЛИЕВА, жительница г.Петропавловск:

— Каждый день у нас новая тема — практика, домашние задания, которые мы делаем дома. Очень прекрасно. Мне лично нравится. Я никогда не обучалась SMM, всегда хотела. И вот сейчас появилась такая возможность. Мне кажется, SMM — очень актуальная профессия, потому что сейчас век технологий, все в телефонах, SMM специалист, мне кажется, очень востребованная профессия.

По завершению обучения в течение двух недель каждая участница получит сертификат.

ИРИНА ВАСИЛЬЕВА, менеджер-консультант центра развития женского предпринимательства при Плате предпринимателей СКО:

— Деятельность Центра развития женского предпринимательства — это одно из направлений такого большого нового инструмента, как «Мен кәсіпкер». В рамках деятельности Центра одна из услуг — организация профильного обучения, организация бизнес обучения. На данный момент в СКО отобрано 6 направлений. 4 направления, которые мы планируем реализовать до конца октября, — это обучение визажистов.

02:29 Кроме этого, есть ещё одно из направлений, тоже, я бы сказала, сейчас очень актуальное. Мы набрали в группу 32 человека для обучения менеджеров макркет плейса, тренер приедет у нас из Алматы. Обучение барберов. И еще одно направление — это обучение кондитеров.

Чтобы стать участницей данных курсов, необходимо оставить заявку в Центре развития женского предпринимательства при областной Палате предпринимателей.

Камилла Карим

