Электронная очередь действует для грузоперевозок на пунтках пропуска по внешней границе ЕАЭС

Таможенное администрирование на пунтках пропуска по внешней границе ЕАЭС обсудили сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций при Президенте РК. А именно новшества и систему работы.

ЕЛДОС САУДАБАЕВ, директор департамента контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК:

— С 1 июля вступил в силу ряд правовых актов, регламентирующих пропуск автотранспорта с ипользованием системы электронной очереди. Ранее действующие схемы утратили свою силу. Отмечаем, что система электронной очереди является основным инструментом регулирования ситуации со скоплением транспорта на границе.

Система электронной очереди обеспечивает прозрачность всего перевозочного процесса. исключены все манипуляции с очередью и коррупционные риски, подчеркивает глава департамента. Также исключены ожидания в «живой» очереди и эффект «узкого горла».

ЕЛДОС САУДАБАЕВ, директор департамента контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК:

— Имеется СМС-оповещение через интерфейс «1414» с целью удобства для участников перевозочного процесса. На сегодня электронной очередью воспользовались более 27 тысяч пользователей. Проследовало порядка 90 тысяч транспортных средств.

Для оперативного разъяснения технических вопросов функционирует круглосуточный телеграм чат. В нём зарегистрировано более 7,5 тысяч участников. В этом же чате добросовестные перевозчики сообщают о нарушении бронирования электронной очереди.

ЕЛДОС САУДАБАЕВ, директор департамента контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК:

— В этом году мы совместно с уполномоченным органом автоматизировали выдачу в электронном виде актов контроля на драгоценные металлы и свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, так называемом, СБКТС. Он используется при таможенной очистке. Автоматизация в едином окне СБКТС позволила заявителям растамаживать транспортные средства сразу после получения.

За счёт этого сокращены затраты на размещение транспортных средств в местах временного хранения.

Диана Салихова