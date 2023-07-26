В ТОО «ES Global agro» занимаются орошением картофеля

В 2023 году в товариществе «ES Global agro» под посев отвели 20 тысяч гектаров. Большая их часть занята зерновыми культурами. К этой весенней страде предприятие, которое находится в селе Бирлик района им. Г.Мусрепова, готовилось особенно тщательно. В товариществе решили реализовать новый и очень важный проект.

МАТВЕЙ СКОРНЯКОВ, директор ТОО «ES Global agro», с.Бирлик, район им. Г.Мусрепова:

— В этом году решили кроме зерновых все-таки заняться и орошаемыми участками, в рамках продовольственной программы выращивания картофеля. На этом участке в текущем году посадили 45 га картофеля, 65 га кукурузы, 65 га люцерны, 170 га — зерносмесь. Полив 30 мм на квадратный метр. На краю речки стоят два насоса, есть оператор, он включает, вода пошла.

За работой умной установки следят четыре специалиста. Бригадир ТОО «ES Global agro» Владимир Завьялов один из них. Чтобы узнать все о работе системы орошения, он ездил на обучение в Кокшетау.

ВЛАДИМИР ЗАВЬЯЛОВ, бригадир ТОО «ES Global agro», с.Бирлик, район им. Г.Мусрепова:

— Очень удобно в том, что на ней установлен доступ удалённый. С его помощью можно управлять с планшета. Выставлять время прохода данного участка, вылив, смотреть, где в данный момент находится наша установка. 1:00 На один полив, где-то около 400 кубов, наверное, уходит.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Для орошения трёхсот гектаров товарищество использует три поливные машины кругового вращения. С их помощью предприятие рассчитывает получить богатый урожай картофеля двух сортов, — радрига и гала.

Импортная система кругового вращения позволяет не только увеличивать урожайность, но и экономить воду и энергоресурсы. Это происходит благодаря высокоточным режимам, заложенным в установку. Полив с её помощью проводят рано утром или ночью, чтобы влага распространялась быстро, равномерно и не вредила растениям.

МАТВЕЙ СКОРНЯКОВ, директор ТОО «ES Global agro», с.Бирлик, район им. Г.Мусрепова:

— Мы приобрели через СПК оборудование. К этому орошаемому участку у нас есть два трактора John Deere, посадочная и уборочная машины, чем химпрополки проводить, подкармливать. Если нормально год завершится, если урожайность нормальная и стабильно оборудование будет работать, у нас в планах есть на следующий год, мы картофель увеличим до 80 га. Мы планируем, если не сорвётся строительство овощехранилища.

Оно будет рассчитано на 2 тысячи тонн продукции. С учётом всех трат на реализацию проекта, связанного с системой орошения, товариществу«ES Global agro» понадобилось около 1 млрд тенге. Оборудование ставилось три месяца, в несколько этапов. Это первые поливные машины из тех, что когда-либо устанавливали в районе им. Г.Мусрепова. Проект товарищества стал мотивирующим примером для других местных сельхозфорирований.

ЕРЛАН АДИЛЬБЕКОВ, заместитель акима района им. Г.Мусрепова:

— Орошение планируется по району на площади 650 га. Это всё по поручению акима области для снижения цен на социально-значимые продукты питания. Идут завершающие работы по подключению орошения в ТОО «Астық-Привольный» на 350 га. Они планируют посев кукурузы и люцерны. В текущем году посевная площадь сельскохозяйственных культур в районе им. Г.Мусрепова составила 687 тыс. га. Из них зерновые — 565 тыс. га, масличные — 70 тыс. га, кормовые — 45 тыс. га. Картофель и овощи — свыше 7 тыс. га.

В 2023 году в регионе почти 5 тысяч га посевных площадей регулярно поливаются с помощью умных установок. Всего в Северо-Казахстанской области орошением сельхозугодий занимаются 30 товариществ.

Дарья Пышмынцева