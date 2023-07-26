В РК пересмотрели минимальные стандарты качества жизни в городах и сёлах

В Казахстане пересмотрели минимальные стандарты качества жизни в городах и сёлах. Это данные министерства национальной экономики. Так, увеличен перечень учреждений и услуг, которые обязательно должны быть в каждом населенном пункте. Во-вторых, изменены сами критерии оценки качества жизни. Теперь важно не только наличие тех или иных объектов, но и их техническое состояние. Для каждого типа населенного пункта разработан свой список основных стандартов. Например, в сёлах нужно соблюдать необходимый для нормальной жизни минимум из 20 социальных объектов и услуг, обязательно должны быть детсады, школы (или подвоз к ним), больничные пункты, почтовые отделения, культурно-досуговые комплексы. В городах республиканского и областного значения обязательных объектов и услуг должно быть больше 40. Кроме основных предусматривается наличие мусороперерабатывающего комплекса, контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов, зоологических и ботанических парков, центров специальных соцуслуг. Всего, по данным министерства национальной экономики, из 6,3 тыс. казахстанских сел высокий уровень обеспеченности основными благами имеют лишь 786 аулов с общей численностью населения 3,2 млн человек. Система региональных стандартов уже включена в основные стратегические документы — план территориального развития до 2025 года и концепцию развития сельских территорий на 2023−2027 годы. По информации профильного министрества, в ближайшие два года всем центральным госорганам предусмотрены целевые трансферты на развитие регионов в размере 3,2 трлн тенге.



Дарья Пышмынцева