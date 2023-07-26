В 2023 году «Кызылжар су» вложил в ремонты своих сетей больше 162 млн тенге

Больше 162 млн тенге. Такую сумму ТОО «Кызылжар су» вложило в ремонты своих сетей с начала 2023 года. Такие данные представители товарищества озвучили во время ежегодных публичных слушаний, говорили на них и о проблемах. Несмотря на то, что аварий с каждым годом всё меньше, проблемы остаются. Водопроводные сети предприятия изношены почти на 60%. Чуть хуже обстоят дела с канализационными. Кроме того…

ЖЕНИС СУЛТАНОВ, директор ТОО «Кызылжар су»:

— Средняя степень изношенности транспорта 80%. Только 36% техники находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, а 55 единиц эксплуатируются с нарушением нормативного срока. Она, в первую очередь, подлежит замене.

На публичных слушаниях директор предприятия рассказал об увеличении тарифов. По водоснабжению рост произошел на 7%, по канализации — на 10%. Благодаря этому предприятие увеличило сумму инвестиционной программы и заработную плату сотрудников. Вернёмся к проблемам.

АРМАН САУТОВ, исполнительный директор ТОО «Кызылжар су»:

— Порядка 39 млн нам должны жители. У нас 96 тысяч потребителей, из них 93 тысячи — население. 3600 — это юридические лица, поэтому основной долг по платежам у населения. Мы отрабатываем вопрос через иски в суд, через нотариальную контору. Сегодня мы уже подали на 16 млн иск.

В «Кызылжар су» рассказали, что ежемесячно вынуждены подавать порядка 70-80 заявлений на оформление долговых обязательств.

Дарья Пышмынцева

