Учитель из Петропавловска осуществлял миссионерскую деятельность

Сотрудники областного департамента полиции на территории г.Петропавловска выявили факт осуществления миссионерской деятельности преподавателем одной из городских школ. Установлено, что 28-летний мужчина проводил религиозные собрания для учащихся в местах, где отсутствовали видеокамеры. У преподавателя была изъята литература религиозного содержания и блокнот с записями проведения лекций. По данному факту собран материал по ч. 3 ст. 490 КРКоАП «Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях». Санкция статьи предусматривает штраф в размере 50 МРП, это 172,5 тыс. тенге.



Камилла Карим