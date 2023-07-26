О правилах безопасности на воде рассказали на брифинге региональной службы коммуникаций

За последние 10 лет в регионе утонули 216 человек их них 34 — дети. Все факты зафиксированы на неофициальных пляжах. Об этом рассказал начальник управления гражданской обороны ДЧС СКО Кирилл Иванников на брифинге региональной службы коммуникации.

КИРИЛЛ ИВАННИКОВ, начальник Управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— Каждый гражданин РК может для себя ознакомиться и посмотреть, где может проводить безопасно свой досуг. Эти нормативно-правовые документы у нас располагаются на официальном сайте департамента по ЧС.

В регионе купаться разрешено в 60 местах массового отдыха на водоёмах, расположенных на 13 озёрах и реке Есиль.

Сейчас в области установилась стабильно жаркая погода, и многие североказахстанцы с удовольствием отдыхают у водёмов. И потому спасатели вновь обращаются к жителям региона не забывать о правилах поведения на воде.

КИРИЛЛ ИВАННИКОВ, начальник Управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— Хотелось бы напоминать. У нас в СКО сейчас проходит активная фаза проведения купального сезона. В связи с этим нами, как спасателями, проводятся все необходимые профилактические мероприятия, в том числе активно задействованы сотрудники местной полицейской службы, волонтерские организации, а также сотрудники местных исполнительных органов.

С начала текущего года они провели более 4500 профилактических рейдов, распространили более 100 тысяч памяток и брошюр.

Камилла Карим