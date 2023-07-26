Как проводят летние каникулы юные североказахстанцы?

Активный и разнообразный отдых, без гаджетов и на свежем воздухе. 3-й сезон в детском оздоровительном лагере «Берёзка» в самом разгаре. Он спортивный. На протяжении 10-ти дней ребята покоряют «вершины олимпа». Сезон так и назвали, а всё потому, что здесь ежедневно проходят соревнования и различные конкурсы.

ДИЛЬНАЗ КАПЕН:

— В лагере я первый раз. Здесь мне очень нравится. Каждый день вожатые с нами проводят интересные и весёлые мероприятия. Мы получаем заряд бодрости на целый день. Здесь я познакомилась с ребятами и нашла новых друзей.

В этом сезоне около 150-ти детей. Кто-то сюда приехал впервые, а некоторые уже завсегдатаи. Для них в оздоровительных лагерях стараются создать все условия. Организовали 5 сезонов, отмечают специалисты. Всего в нашей области 11 лагерей отдыха. Из них 2 — в Петропавловске.

КЕНЖЕБАЙ МАКИШЕВ, главный специалист отдела управления образования СКО:

— С общим охватом более 6 тысяч детей. У нас 2,5 тысячи детей из социально-уязвимых слоёв населения. Более 75% уже отдохнули. Ежегодно выделяются средства и хорошую поддержку оказывают спонсоры. В этом году на ремонт и модернизацию лагерей выделено более 97 млн тенге.

Чтобы ребёнок получил оздоровительный отдых и незабываемые эмоции, родителям необходимо приобрести путёвку. Средняя её цена — от 35-ти до 65-ти тысяч тенге. Функционируют в области пришкольные площадки, клубы и летние академии. Последняя находится на базе Дворца школьников в Петропавловске. Здесь планируют охватить более 2-х тысяч детей. Формирование мотивации развития и обучения — вот главные направления работы такой академии.

ЛАРИСА ВОРОБЬЁВА, заведующая отделом научно-биологического направления Дворца школьников:

— Сейчас у нас 4 сезон. Более 300 учащихся у нас находится в этом сезоне. Открытие сезона. Он называется «Happy holydays». Это естественно-математическое направление и гуманитарное.

А вот в посёлке Заречном работает детско-подростковый клуб «Көктем». Здесь проходят кружки по разным направлением: образовательные, спортивные, творческие. Например, сейчас ребята пробуют себя в художестве: занимаются боди-артом. Клуб работает круглый год, отмечают специалисты.

Алишер Ашимов