Глава НПП «Атамекен» встретился с североказахстанскими предпринимателями

Глава национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбек Баталов встретился с североказахстанскими бизнесменами. Здесь обсудили вопросы и проблемы сферы. В частности, говорили о транспортировке груза отечественными авиалиниями. Руслан Касенов занимается реализацией сельскохозяйственной техники, оборудования и запасных частей импортного производства. Система перевозки слишком затратная, отмечает бизнесмен. И тут речь идёт не только о финансах, но и времени. Дело в том, что перевозить товар приходится зарубежными авиалиниями. Проще было бы перевозить напрямую в Казахстан нашими самолетами, считает Руслан. Также он призывает развивать отечественный флот и таможенную систему. Непонятные тарифы, «узкое» место для логистики и «зависающая» система — всё это отбирает время у грузовых компаний.

РУСЛАН КАСЕНОВ, директор ТОО «KAMETEX»:

— Маленькая площадка в Астане для приёма грузов, размещения. И они закрыты. Там нет возможности даже рассчитать направление грузов. И вот эта система таможенная нагружается постоянно, висит. Я должен отсюда отправить машину в Астану. Приезжает — система висит. Всё. На выходные у меня машина застряла.

Подняли на совещании и тему серого импорта. Компания Сергея Домаева занимается экспортом зерна. В течение нескольких лет предприниматель терпит убытки из-за незаконных поставок зарубежных товаров.

«Серый» импорт оказывает колоссальное давление на отечественный рынок, говорит Сергей. Из-за того, что недобросовестные бизнесмены обходят уплату налогов, цена на их товар ниже. Соответственно спрос выше. Таким образом и казахстанским товаропроизводителям приходится ставить конкурирующие цены. Убытки, говорит Сергей Домаев, переходят черту миллиардов.

СЕРГЕЙ ДОМАЕВ, директор «Б Агро Север»:

— Это большой вопрос, который бьёт по доходам сельхозтоваропроизводителей, в первую очередь. Также большое количество недопоступлений финансов в наш бюджет в виде неуплаты НДС. Также наш перевозчик не получает доплаты, которые ему положены при транзите через нашу страну. Мы предлагаем ввести госучёт зерна, чтобы мы могли проследить от поля до конечной остановки — потребителя или до пересечения нашей границы.

Глава национального ведомства, в свою очередь, выдвинул своё предложение. А именно — перевернуть негативные стороны в свою пользу по примеру турецких коллег.

РАИМБЕК БАТАЛОВ, глава национальной палаты предпринимателей «Атамекен»:

— Например, в Турции надо смотреть. Турки зарабатывают, в хорошем смысле этого слова, на такой ситуации. По сути это то, что мы можем экспортировать. Мы должны обсудить это с представителями бизнеса и дать предложение, как правильно сделать так, чтобы это всё максимально легализовать. Легализовать и сделать это как бизнес модель. Почему нет. Нам надо использовать наш таможенный союз, все юридические международные возможности. Вот одно из предложений.

Все вопросы, прозвучавшие на встрече, глава национальной палаты предпринимателей пообещал держать на контроле, искать пути выхода из сложной ситуации. Помощь отечественным предпринимателям — главная цель, говорит Раимбек Баталов.

Диана Салихова