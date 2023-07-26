Долгострой «Челябинск — Новосибирск» завершат в 2024 году

Участок дороги республиканского значения М-51 (Челябинск-Новосибирск) от Петропавловска до границы с Курганом начали реконструировать ещё в 2017 году. Из-за недобросовестных подрядчиков и затянувшихся судебных тяжб работы возобновились только в этом году. В настоящее время на объекте трудятся специалисты ТОО «КазСтройТехник». Общая протяженность участка от Мамлютки до поста «Жана жол» (граница с Российской Федерацией) составляет 56 км. На обновление дороги из республиканского бюджета выделено почти 10 млрд тенге, из них 3,5 млрд — на 2023 год. Мониторинг за реконструкцией и ремонтом дорог, в том числе республиканского значения, осуществляют члены партии «AMANAT». Всего в регионе функционируют 15 мониторинговых групп при комиссиях партийного контроля.

Камилла Карим