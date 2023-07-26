436 административных правонарушений совершили работники госучреждений

Причинение лёгкого вреда здоровью, семейно-бытовые конфликты, клевета, распитие алкоголя и курение в общественном месте. И это ещё не полный перечень правонарушений, которые совершили североказахстанские служащие и работники государственных учреждений. За полгода насчитали 436 фактов административных правонарушений. К ответственности привлекли 142 лица.

АЙДАР МУКАНОВ, начальник отдела департамента Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры по СКО:

— 4 февраля к административной ответственности за загрязнение мест общего пользования привлечён к административной ответственности руководитель отдела земельных отношений Акжарского района. Другой пример, 4 января к административной ответственности привлечён аким Тайыншинского сельского округа района Шал акына. За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения был привлечён главный специалист СК областной территориальной инспекции Комитета госинспекции в АПК.

Ещё четверых госслужащих региона привлекли к ответственности за правонарушения в семейно-бытовой сфере.

АЙДАР МУКАНОВ, начальник отдела департамента Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры по СКО:

— 19 апреля Уалихановским районным судом признан виновным в совершении противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений главный специалист СК областной теринспекции инспекции Комитета госинспекции в АПК с наложением на него административного взыскания в виде административного ареста на 2 суток.

А вот лесник-инспектор лесного хозяйства «Мамлютское» наказания избежал. Речь также идёт о семейно-бытовой сфере. Его обвиняли в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, но стороны примирились. А коллега инспектора из другого лесного хозяйства в этом году попался за управление автомобилем подшофе. Лесник-инспектор Соколовского лесного хозяйства получил административный арест на 15 суток, также он на 7 лет лишился водительских прав. У сотрудника отдела образования Уалихановского района их не было. Тем не менее, за руль он всё же сел.

Также на совете по этике озвучили вопрос неблагополучной морально-психологической обстановки в областном управлении энергетики и ЖКХ.

СЕИЛХАН СЕРИКБАЕВ, уполномоченный по этике аппарата акима СКО:

— Когда конкретного руководителя нет, а потом и.о. руководителя сменился, произошёл разлад в коллективе. Мы совместно с департаментом разобрались, провели отдельные беседы.

Напомню, экс-руководитель управления энергетики и ЖКХ сейчас на скамье подсудимых, его подозревают в хищении бюджетных денег и коррупции.

Айгерим Хамзина

