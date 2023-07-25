За первые шесть месяцев текущего года в Казахстане было введено в эксплуатацию более 7,1 млн м2 жилья, что на 11,3% превышает показатель за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщают данные Бюро национальной статистики.

За период с января по июнь 2023 года в стране было введено 16 677 жилых объектов, из которых 16 083 — индивидуальные дома, 574 — многоквартирные, а остальные 20 — общежития. Число квартир, введенных в многоквартирных домах, составило 63,1 тыс., что на 15,1% больше, чем в прошлом году. Государственные строительные компании возвели 7,6% многоэтажек, частные компании — 91,2%, а иностранные — 1,2%. Также стоит отметить, что рост ввода жилья отмечается и в сельской местности. За текущий год в селахРК было введено более 1,6 млн м2 жилых зданий, что на 10,7% больше, чем в 2022 году.