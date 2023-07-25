Визовый режим для граждан Казахстана, въезжающих в страны Европейского Союза, может быть облегчен

В рамках 20-го заседания комитета сотрудничества «Республика Казахстан-Европейский Союз», прошедшего 20 мая в Министерстве иностранных дел, вниманию Европейского союза предоставлена информация о том, что казахстанская сторона готова начать официальные консультации в соответствии с указанными договоренностями. С европейской стороны должен поступить соответствующий ответ по алгоритму и механизмам облегчения визового режима, по этому вопросу переговоры продолжаются.

В текущем году министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в рамках рабочего визита в Брюссель встретился с Европейским комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон. По итогам переговоров стороны достигли договоренностей о начале консультаций по облегчению визового режима для граждан Казахстана.

В настоящее время Казахстан продолжает переговоры об облегчении визового режима с более, чем 30 государствами.