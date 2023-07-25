МИД Казахстана прокомментировал ход работы по введению безвизового режима с Китаем

Пока Китай не завершил внутренние процедуры, необходимые для этого. Однако национальные государственные органы Казахстана активно проводят внутригосударственные процедуры совместно. Официальное объявление о вступлении в силу безвизового режима будет опубликовано в казахстанских СМИ и на сайте МИД после завершения всех необходимых процедур.

В соответствии с Соглашением о взаимном безвизовом режиме между двумя странами, виза вступает в силу через 30 календарных дней после завершения внутренних процедур с обеих сторон.