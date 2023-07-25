Граждане Казахстана получили возможность безвизового путешествия в 29 стран мира по своим национальным паспортам

Как сообщает МИД РК, также были достигнуты соглашения о взаимном освобождении от виз для держателей дипломатических и служебных паспортов. Конкретные сроки безвизового пребывания разнятся: например, поездки в Узбекистан могут длиться до 5 дней, в Азербайджане, Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане — до 30 дней. Кроме того, граждане Казахстана могут путешествовать без визы в ряд стран на более длительные сроки: до 90 дней в Турции, России и Украине; до 180 дней в Армении и Сент-Винсент и Гренадины; и даже до 1 года в Грузию.

Таиланд и Египет предоставляют визы по прибытии в аэропорту: Таиланд — на 30 дней, а Египет — для краткосрочных пребываний. Однако Таиланд ввел электронную систему «K-ETA» с 1 апреля 2022 года для авторизации поездок каждого гражданина.