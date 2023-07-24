В РК 2307 женщин подали заявки для участия в программе «IT-Aiel»

В Казахстане в сфере IT-технологий работает 31% женщин, а в мире этот показатель не превышает 18%. Это данные, которые собрала некоммерческая организация «TechnoWomen». Она является партнером программы «IT-Aiel», в рамках, которой в августе казахстанки начнут осваивать ІТ-навыки. Полезный проект привлёк больше 2 тысяч участниц из разных уголков страны.

АЛИНА АБДРАХМАНОВА, управляющий директор Astana Hub:

— Поступило 2307 заявок от нетрудоустроенных женщин, от женщин в декретном отпуске, студенток и предпринимательниц старше 18 лет на программу «IT-Aiel». Отобранные участницы приступят к освоению нового дела 1 августа в онлайн-формате на казахском и русском языках.

Средний возраст участниц — 32 года. В рамках программы «IT-Aiel» они сначала пройдут курс базовой компьютерной грамотности, только после него приступят к изучению более сложных материалов. Программа обучения включает в себя видеолекции, задания, онлайн-вебинары и воркшопы. Женщины научатся быстро создавать IT-продукты без необходимости программирования, а также освоить основные принципы создания стартап-проектов и их правильно тестировать.

АЗИЗА ШУЖЕЕВА, президент некоммерческой организации «TechnoWomen»:

— Наша организация TechnoWomen в проекте «IT-Aiel» будет вести менторскую поддержку. Мы организуем встречи, проведём вебинары и поможем женщинам выразить себя на примере наших кейсов. После обучения по программе IT-Aiel всем желающим будет предоставлена возможность обучения в бесплатной школе электронной коммерции.

Выпускницы программы «IT-Aiel» получат электронные сертификаты. А 100 самых активных и талантливых участниц программы будут приглашены на торжественную церемонию вручения сертификатов в «Astana Hub». Там они смогут поделиться своим опытом и идеями, а еще найти поддержку и вдохновение для дальнейшего профессионального развития.

Дарья Пышмынцева