Спортивные состязания в честь 300-летия со дня рождения Жанатая батыра провели в Айыртауском районе

300 лет со дня рождения Жанатая батыра в этом году отмечают североказахстанцы. Он был сподвижником Абылай хана и принимал активное участие в борьбе с джунгарами. Жанатай батыр — уроженец Айыртауского района. А свой покой, как мы знаем из истории, он нашёл в Есильском районе. Так вот в селе Чистополье почтили память известного земляка и провели спортивный праздник.

В основном, все виды связаны с конным спортом: открытые скачки, кокпар, аударыспак — состязание всадников. Испытали свои силы и палуаны, сильнейших выявляли в казак куреси. Провели и умственные баталии — тогызкумалак, например. Всего приняли участие и почтили память известного батыра более тысячи человек из Кокшетау, Астаны и других городов Казахстана.

Диана Салихова