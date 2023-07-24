Рейды на озере Пёстром спасатели проводят регулярно

На пляже озера Пёстрого многолюдно. И это притом, что сегодня не жарко. В основном, горожане прогуливаются вдоль берега. Есть и те, кто рискнул искупаться в прохладной воде. С ними и пообщались спасатели.

РИЗАБЕК ТЕМИРБЕКОВ, старший офицер Управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— ДЧС проводит в усиленном режиме рейдовые мероприятия. С начала купального сезона провели более пяти тысяч рейдов, раздали более семидесяти тысяч агитационных материалов. Проводятся мероприятия и в лагерях, проводятся обучения детей к плаванию в бассейнах. С начала купального сезона у нас утонули 3 человека. В связи с усиленной работой у нас меньше гибнут люди, если сравнить с 2022 годам.

Памятки о правилах безопасности на воде спасатели раздают регулярно. Североказахстанцы не возражают против такой заботы об их жизнях.

— Самое главное, чтобы дети были под присмотром, глубоко не заплывали, если даже заплывают, чтобы рядом были родители.

— Я говорю, чтоб не заплывал младший, а те уже плавают хорошо.

— Хороший пляж у вас. Я сама из Ростова приехала к детям сюда.

Спасатели напоминают, что в регионе 58 официальных мест, предназначенных для купания. Они находятся на 12 озёрах и реке Есиль.

Камилла Карим