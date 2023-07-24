Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов провёл приём граждан

Обратились к нему за помощью и североказахстанцы. Их интересовала тема развития туризма в нашем регионе. В частности строительства большого туристического объекта у озера Шалкар. Этот проект разрабатывается с 2019 года совместно с областным акиматом. Однако для его реализации необходимо выделить подходящий участок. Этот вопрос требует решения на законодательном уровне, отметил глава республиканского ведомства. Обсудили на приёме граждан и проблему нехватки профессиональных гидов. Подготовка квалифицированных специалистов, по словам министра, крайне важна для развития отечественного туризма. Прозвучали и такие интересные темы, как хранение ретротехники, используемой для съёмок фильмов и предоставление концертных площадок для людей с особыми потребностями. Этот вопрос министр поручил детально рассмотреть ответственным комитетам. Асхат Оралов планирует проложить практику проведения подобных встреч, а также намерен выезжать в регионы.



Диана Салихова