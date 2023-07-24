Медведь покусал мужчину в СКО

Североказахстанца искусал медведь, когда он кормил хищника через решётку. Произошло ЧП 30 июня в зоне отдыха «Абакшино» в Кызылжарском районе. Потерпевший — 43-летний сотрудник зоопарка. Проработал на этом месте мужчина меньше месяца. Бригада скорой помощи диагностировала множество рваных ран, травматический шок и алкогольное опьянение. Несмотря на вовремя оказанную медицинскую помощь, левую руку пострадавшему пришлось ампутировать. Сейчас врачи борются за правую. В настоящее время в зоопарке содержатся 3 медведя. У некоторых довольно непростая судьба. К примеру, медведица Катя провела 15 лет в колонии максимальной безопасности, прежде чем попала в нашу область. По информации пресс-службы ДУИС Костанайской области, её оставил циркач под залог, но так и не забрал. Какой именно медведь укусил мужчину неизвестно. Эту информацию полицейские не разглашают. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований УК РК. В настоящее время проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.



Диана Салихова