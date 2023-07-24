Чемпионат Казахстана по роллерному биатлону проходит в Петропавловске

Прицелиться, выстрелить точно в мишень и прийти первым. В нашем регионе проходит летний молодёжный чемпионат Казахстана по роллерному биатлону. Соревнуются девушки и юноши в двух возрастных категориях. Первая — от 17 до 19 лет. Вторая — от 20 до 22 лет. Всего за звание лучшего поборются 5 областей Казахстана. Почему для проведения состязания такого уровня выбрали нашу область, рассказал старший тренер Игорь Ильин.

ИГОРЬ ИЛЬИН, старший тренер СКО, вице-президент федерации Казахстана по развитию детского биатлона:

— В Северном Казахстане биатлон развивается успешно. В этом году мы стали чемпионами в командном зачёте. Динамично развивается биатлон. У нас прекрасное стрельбище, асфальт уложили не так давно.

Владимир Батрынча приехал из Караганды. В подобных гонках участвует не в первый раз. У него за плечами немало достижений. И сегодня Владимир рассчитывает на победу.

ВЛАДИМЕР БАТРЫНЧА, г.Караганда:

— Занимаюсь этим видом спорта с 7 класса, с 13 лет. Понравился этот вид спорта тем, что когда по телевизору смотрел в детстве, очень интересный и захватывающий вид спорта. Имею звание Мастер спорта, бронзовый призер Кубка Азии, неоднократный чемпион Казахстана. Сегодня мы бежали индивидуальную гонку. Эта программа состоит из 4х огневых рубежей, то есть лёжа, стоя, лёжа, стоя. За каждый промах мы, как в группе юниоров бежали, добавлялась одна минута, добавляли за промах. Общая дистанция двенадцать с половиной километров.

А Эльдар Брюшков из Петропавловска хочет повторить результат, достигнутый на прошлом чемпионате.

ЭЛЬДАР БРЮШКОВ г.Петропавловск:

— Ну, по ощущениям гонка сложилась хорошо. Осталось посмотреть, что в конечном итоге. Ребята сегодня выступили достойно. Все без исключения. Завтра отдыхаем. Послезавтра возвращаемся с новыми силами в спринтерскую гонку.

Соревнования продлятся три дня. Имена победителей будут известны 25 июля.

Камилла Карим