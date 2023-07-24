Более 100 сообщений поступило полицейским через приложение «102» с начала года

Вся информация, которая требует немедленного реагирования полиции, поступает в центр оперативного управления. 8 сотрудников круглосуточно несут службу: следят за общественным порядком и дорожной безопасностью, принимают звонки и сообщения на «102», направляют полицейский наряд на место ЧП.

АЙДАР СЫЗДЫКОВ, заместитель начальника штаба ДП СКО:

— За 6 месяцев на специальный оперативный канал «102» поступило 68 тысяч 818 телефонных звонков. С помощью видеокамер ЦОУ зафиксировано 9 344 административных правонарушения. Также инспекторами с помощью видеокамер выявлено 107 фактов, способствующих раскрытию преступлений, которые впоследствии внесены Единый реестр досудебных расследований.

Из 68 тысяч звонков, поступивших на канал «102», 22 637 — требовали немедленное принятие мер. Через мобильное приложение в полицию поступило 111 сообщений. Основная часть из них — по линии обеспечения дорожной безопасности. Кроме того, в Петропавловске продолжают функционировать кнопки SOS. С начала года посредствам данной новинки в полицию поступило 8 сообщений, все они были отработаны в дежурные сутки.

Алишер Ашимов