151 случай острых кишечных инфекций выявили в области

151 случай острых кишечных инфекций зафиксирован с начала года в Северо-Казахстанской области. 48 раз с этим недугом пришлось столкнуться детям в возрасте до 14 лет.

САЛТАНАТ БЕККОЖИНА, руководитель отдела Департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— В сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость осталась на прежнем уровне. Однако заболеваемость среди детей снизилась почти в два раза. Острые кишечные инфекции — это большая группа инфекционных заболеваний человека.

Столкнуться с кишечными инфекциями можно в любое время года. Тем не менее, небольшой подъём заболеваемости санитарные врачи отмечают весной и летом. По их данным, именно в этот период отмечается резкое повышение уровня инфицированности воды, почвы, продуктов питания возбудителями острых кишечных инфекций.

САЛТАНАТ БЕККОЖИНА, руководитель отдела Департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Симптомы, с которыми необходимо обратиться к врачу незамедлительно: жидкий стул чаще 5 раз в сутки, многократная рвота, кровь в стуле, схваткообразные боли в животе, выраженная слабость и жажда.

В некоторых случаях у пациентом с острой кишечной инфекцией поднимается температура. Дети болеют чаще взрослых, потому что часто пренебрегают правилами личной гигиены. К примеру, на бегу перекусывают, предварительно не помыв руки, или пьют сырую воду, чтобы утолить жажду в жаркий день. Могут отравиться также испорченными или плохо приготовленными продуктами питания, включая сезонные фрукты и овощи.

Дарья Пышмынцева

