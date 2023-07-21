Запрещенную литературу пытались провести иностранцы на территорию СКО

18 нарушений религиозного законодательства выявили полицейские СКО с начала года. Из них 6 фактов — это ввоз запрещённой литературы. По информации пресс-службы ДП СКО, на контрольно-пропускном пункте «Жана жол» на границе с Курганской областью РФ иностранцы пытались провезти запрещённые религиозные книги зарубежных проповедников. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Полицейские напоминают, что распространение таких материалов допускается только в культовых зданиях, духовных организациях образования и в специальных стационарных помещениях.

Диана Салихова