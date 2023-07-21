В СКО полицейские спасли мужчину, который хотел совершить суицид

На днях в дежурную часть отдела полиции Аккайынского района поступило сообщение о мужчине, который забрался на вершину водонапорной башни в селе Смирново. 44-летний местный житель настаивал на том, что хочет спрыгнуть с неё.

АЛЕКСАНДР ЛИЗУН, начальник отделения МПС ОП Аккайынского района:

— После получения данного сообщения я прибыл к водонапорной башне, где находились сотрудники полиции, отдела ЧС, прокуратуры и медицинской службы. Я первоначально хотел вести с ним переговоры в устном диалоге. На что мужчина перелез через ограждение, стал кричать, что спрыгнет вниз.

Времени на раздумья не было, сказал полицейский. Переговоры с земли взял на себя первый заместитель начальника районного отдела полиции Руслан Байжанов. В это время Александр забрался на крышу башни.

АЛЕКСАНДР ЛИЗУН, начальник отделения МПС ОП Аккайынского района:

— По лестнице сразу поднялся на верх башни. Учитывая эмоциональное состояние мужчины, главной задачей было не спровоцировать его на прыжок. Поэтому я вступил в переговоры с мужчиной, старался его успокоить.

Когда это удалось, Александр взял мужчину за руку и уговорил спуститься вниз. Благодаря слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов и медиков, трагедии удалось избежать. С сельчанином работают специалисты.

Дарья Пышмынцева