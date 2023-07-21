В посольстве Республики Казахстан в Вашингтоне состоялась встреча министра национальной экономики Алибека Куантырова с представителями американского бизнеса

Обсуждались перспективы сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве, продовольствии, туризме и образовании. Встреча была продуктивной, американские компании проявили интерес к Казахстану после роста торгового оборота и увеличения инвестиций из США. Также обсуждались вопросы вхождения Казахстана в соглашение о торговых отношениях с США и отмены поправки «Джексона-Вэнника».

Куантыров также встретился с руководством Всемирного Банка, где обсуждались финансирование инфраструктурных проектов и техническая помощь РК. Исполнительный директор Торговой палаты США Дженнифер Миэль отметила хорошие возможности для развития американо-казахстанских торговых отношений.