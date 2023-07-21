В центральной котельной села Бесколь идёт капитальный ремонт

В бескольской центральной котельной идёт капитальный ремонт. Начали его 20 июня. Полностью отремонтируют 3 котла. Всего их 8. Также меняют и промывают теплообменники электродвигателей. В целом, обновляют всю механическую часть котельной. Она была построена в 2012 году и каждые 3-5 лет необходимо было приводить здесь всё в порядок. Однако делают это только сейчас.

КУАНДЫК ШАКУБАЕВ, заместитель акима Кызылжарского района:

— У нас сейчас готовится проектно-сметная документация. Согласно предусмотренным средствам из областного бюджета, мы планируем провести работы по установке дополнительных насосов. Исходя из прошлых лет у нас были воспросы по гидравлике. Центральная котельная с.Бесколь отапливает порядка 138 объектов. Это 1300 абонентов. Более 20-ти у нас бюджетных организаций.

Сейчас по этому вопросу готовтся проектно-сметная документация. После прохождения экспертизы установят насосную станцию, которая улучшит работу теплотрассы, уверяет заместитель акима района.

Закончить ремонт в котельной планируют до 20 августа. Затем к ней подключат Бескольскую среднюю школу №3. Открылось учебное заведение в 2020 году.

КАНАТ НУРУШЕВ, заместитель директора по АХЧ Бескольской средней школы №3:

— На школу действовала гарантия 3 года со стороны строительной компании. Они обслуживали котельную. Мы сами топили. В отопительный сезон нанимали кочегаров. Иногда, были с ними трудности. Надеемся, что будет хорошо с центральным отоплением.

Главное, чтобы детям было тепло, говорят в школе. Всего здесь обучается 384 ребёнка. Для них создаются необходимые условия.

Диана Салихова