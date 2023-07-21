Президент принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова

Главу государства проинформировали о деятельности нижней палаты Парламента в рамках I сессии VIII созыва. С начала сессии в работе у мажилисменов находилось 82 законопроекта, из которых 20 инициированы депутатами. Спикер Мажилиса рассказал об изменениях формата работы Палаты по итогам конституционной реформы.

Представленность в Мажилисе 6 партийных фракций, а также депутатов-одномандатников повысила открытость законотворческой работы и усилила обратную связь с избирателями. Депутаты стали больше поднимать острые проблемы граждан в депутатских запросах и вопросах к членам Правительства. В настоящее время мажилисмены проводят встречи с населением в регионах. В ходе выездов организованы обсуждения проектов Водного, Бюджетного, Налогового и Градостроительного кодексов, над которыми Мажилис будет работать на следующей сессии.