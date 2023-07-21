Отбор в Академии Национальной гвардии в Петропавловске проходят абитуриенты

В академии Национальной гвардии начала работу приёмная комиссия. Документы принимают по 8-ми специальностям. Абитуриенты приехали из разных регионов страны. Сначала они проходят психологическое и медицинское обследование, а также проверку на физическую подготовку. Затем к этим результатам добавляются баллы, полученные на ЕНТ. В текущем году в военное учебное заведение примут 200 курсантов. Из Таджикистана — ещё 10. Также впервые в Академии будут учиться магистранты — всего 12 офицеров.



Камилла Карим