Капитальный ремонт идёт в Кызыласкерской средней школе

В этом году на проведение капитальных ремонтов по программе «Ауыл -ел бесігі» выделено 4,3 млрд тенге. Это позволит отремонтировать 49 объектов образования. Под эту программу попала и Кызыласкерская средняя школа Мамлютского района. Учебное заведение построили в 1975 году. Капитальный ремонт здесь проводится в третий раз. В этом году на школу-интернат выделено 150 миллионов тенге. Реконструкция началась 2 мая, трудятся на объекте 13 рабочих.

МУРАТ ТАШМАГАНБЕТОВ, руководитель отдела образования Мамлютского района:

— В данной школе будут заменены все окна, полостью будет заменена система отопления, система электроснабжения. Так же будет произведено частичное выравнивание стен и потолков задания. Согласно данной программе через центр занятости, на данном объекте работают 3 работников через центр занятости.

Последний капитальный ремонт выполнило ТОО «Кызыласкерское» в 2020 году. Тогда поменяли кровлю школы и окна на первом этаже. А также уложили асфальт вокруг школы на 10 миллионов тенге.

МУРАТ ТАШМАГАНБЕТОВ, руководитель отдела образования Мамлютского района:

— Так же он оказывает помощь при приобретении спортивного инвентаря и оказывает услугу питания с 0 по 4 класс и при необходимости семьям старших учащихся. Так же бесплатное горячие питание за счет ТОО и в прошел году данным ТОО.

А сэкономленные деньги, выделенные в рамках программы «Ауыл -ел бесігі», направят на другой проект. Здесь намерены проложить 100-метровую теплотрассу. Ещё на модернизацию школы выделено 141 млн тенге. На эту сумму заменят парты и мячи для спортзала, а также кухонное оборудование.

Ремонтные работы в учебном заведении должны быть завершены 15 августа.

Камилла Карим