Фотовыставка «Туған жер» открылась в арт-центре «Qyzyljar»

Фотография — это искусство. С помощью камеры можно передать настроение, характер, историю. Фотографировать для меня это прожить момент и передать его» — это слова североказахстанского фотокорреспондента Талгата Таныбаева. За 18 лет трудового стажа он собрал большой архив фотографий. Сегодня часть снимков можно увидеть на выставке в арт-центре «Qyzyljar». Она носит название «Туған жер».

ТАЛГАТ ТАНЫБАЕВ, фотограф:

— Мы часто выезжаем в районы. Мы ездим в отдалённые аулы. Там я стараюсь запечатлеть красивые места, красивых, интересных людей. Сложности как таковой нет. Это всё навык. Вначале, конечно, не получается. А потом со временем, мне кажется, любой человек может этому научиться. Окончив университет, я какое-то время ходил на телевидение. Там были мои знакомые. Я смотрел, как они снимают, как работают. Мне это было по душе.

Все эти фотографии сделаны во время сбора материалов для местной газеты. Здесь есть портреты, пейзажи и многое другое. «Я не придерживаюсь определённого стиля, я просто так вижу», признаётся Талгат.

ТАЛГАТ ТАНЫБАЕВ, фотограф:

— Эта фотография была сделана в прошлом году. Это были национальные игры в районе Шал акына вблизи г.Сергеевки. Это национальная игра «Кокпар». Когда снимаешь эту игру, сам загораешься азартом. Хочется быть поближе к ним. Здесь можно поймать моменты. Игра такая эмоциональная, когда парни играют в эту игру, всякое бывает.

Поздравить фотографа с его первой выставкой пришли близкие, друзья и коллеги. Амангельды Бекмуратов проработал с Талгатом 13 лет. Многому научил его, чему-то научился и сам. Он горд успеху своего друга и искренне восхищается его талантом.

АМАНГЕЛЬДЫ БЕКМУРАТОВ:

— Он такой спокойный. В нём нет снобизма, хвастовства. Он чётко знает свою работу. Он ищущий человек. Он постоянно в поиске. Вы видите, какие моменты он отразил. Вот, например, фотография. Беркутшы. Смотрите, они как два друга. Он ему что-то подсказывает. Беркут так внимательно слушает. Какой момент он поймал. Так же не поймаешь. Беркут, вообще, динамичная птица. Она же не сидит на месте.

На выставке представлено 30 работ. Ещё 15 показали на экране в виде слайд-шоу.

Диана Салихова



