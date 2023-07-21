Айдарбек Сапаров провёл приём граждан

Аким области провёл приём граждан. Среди обратившихся североказахстанка Тоты Турысова. Она приобрела участок в селе Тепличном Кызылжарского района. Провести воду на эту улицу районный акимат обещал ещё в прошлом году, но этого не сделал, говорят сельчане.

КУАНДЫК ШАКУБАЕВ, заместитель акима Кызылжарского района:

— Выделили средства в текущем году в сумме 4,6 млн тенге. Объявили конкурс. Он состоялся. Заключили договор.

Часть посёлка всё ещё не имеет разводящих сетей. В октябре этого года будет готова только ПСД. Значит, на централизованное водоснабжение можно рассчитывать не раньше следующего года. Решить вопрос на районном уровне не смогли, отметил аким области. Разобраться в вопросе он поручил профильному управлению и своему заместителю. Айдарбек Сапаров добавил, что этот вопрос будет на его личном контроле.

Следом со своим вопросом обратился Анатолий Давидкевич. У его супруги около 8 лет была 3 группа инвалидности. И в этом году женщину почему-то с неё сняли.

АНАТОЛИЙ ДАВИДКЕВИЧ:

— У неё было 3 операции на позвоночник, потом обнаружили рак почки, удалили почку, произошёл инсульт. Сейчас у неё опухоль головного мозга. Она состоит на учёте. На каком основании они сняли инвалидность?

Недоволен Анатолий и работой медорганизаций. С тяжёлым заболеванием его супруга вынуждена мотаться по поликлиникам и больницам. Аким области поручил разобраться в этих вопросах и помочь семье Давидкевич, а также решить вопрос с инвалидностью.

А Айганым Аппасова здесь от лица выпускников медицинского факультета. Они обучались на гранте 5 лет. И сейчас стало известно, что дальнейшую интернатуру они должны пройти за свой счёт.

АЙГАНЫМ АППАСОВА:

— На клиническую практику без интернатуры нас не пустят. Нам обязательно нужно пройти интернатуру 2 года. Это не маленькая сумма. Мы узнаём за месяц до учёбы, что мы должны оплачивать сами.

Аким области поручил руководству управления здравоохранения внести предложения по этому вопросу.

Айгерим Хамзина

