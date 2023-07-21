72 иностранные компании заинтересованы в релокации бизнеса из России в Казахстан, 29 — завершили переезд

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров.

«Есть компании, которые приняли решение переехать, но вместе с тем еще не определились, в какой регион Казахстана», — пояснил спикер во время пресс-конференции в СЦК.

Алмас Айдаров не уточнил, какие именно это компании. По его словам, многие компании обратились в МИД с просьбой не раскрывать их будущие планы.

«Это создает проблемы по переезду компаний, по выходу их из российского рынка. Некоторые компании являются публичными и торгуются на фондовых биржах, и раскрытие их будущих планов влияет на стоимость их акций. Поэтому, по их просьбе, данную информацию я не хотел бы раскрывать», — сказал он.