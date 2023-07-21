28 семей региона приняли участие в конкурсе «Мерейлі отбасы»

Семья — это дом, где царит любовь, уважение и уют. Так считают все участники конкурса «Мерейлі отбасы». Он проводится каждый год с целью популяризации института семьи. Сегодня были объявлены итоги областного этапа. Финалистов приветствовал заместитель акима области Сатжан Аблалиев.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО:

— Как отметил глава государства, счастливая семья — главная составляющая гармоничного общества и надёжной опоры государства. В семье взращивается патриотизм, ответственность, допропорядочность.

В конкурсе приняли участие 28 семей со всего региона. Каждая из них подготовила свою летопись. В видепрезентации они поведали свою историю и достижения. Их можно увидеть на экране в момент награждения.

Лариса Первушина — бизнесвумен и многодетная мама, а также общественный деятель. В её семье — 5 детей. Старшему сыну Ларисы уже 20 лет, младшему — 8. На вопрос, как Лариса всё успевает: и за домом смотреть, и детей воспитывать, и бизнес развивать, она скромно отвечает — любовь и уважение близких.

ЛАРИСА ПЕРВУШИНА, жительница с.Бесколь, Кызылжарский район:

— На самом деле особого секрета нет. У меня нет человека, перед которым мне нужно было бы отчитаться. Главное, чтобы дети были накормлены. Но опять же, бывают сезоны сильной занятости. Моя семья меня очень поддерживает. Бывает и готовкой занимается семья, и муж занимается. Поэтому спасибо большое моей семье за поддержку и понимание.

Семья Первушиных уже не первый раз принимает участие в конкурсах. Лариса признаётся, что подобные мероприятия еще больше объединяют семью, поскольку они вместе готовятся, вкладываются, так сказать, в общее дело.

АСКАР ХАБИБУЛИН, руководитель управления внутренней политики СКО:

— Областной конкурс стартовал в начале года. Сейчас награждаем по номинациям. Те, кто заняли призовые места, отправятся на республиканский этап. Всего по стране участие примут 15 семей. Для участия семьи прислали видео и фото. Кто-то пишёл с медалями. Каждый рассказывает историю своей семьи. В каких конкурсах участвовали, какую общественную пользу принесли и т.п.

Наградили участников по 6-ти номинациям. По итогам 3-е место заняла семья Жанатугановых из района им. Г.Мусрепова, 2-е место — Бекболатовы из Кызылжарского района. А почётное первое — у Ескеновых из Уалихановского района.

Диана Салихова