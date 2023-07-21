26 ДТП произошло на дорогах республиканского значения в регионе

Затяжной поворот, подъём и спуск, угроза выхода на трассу животных — на дорожную безопасность влияет множество факторов. Сотрудники батальона патрульной полиции ДП СКО сняли видеоролик для социальных сетей, в котором рассказали об аварийноопасных участках автодороги «Астана — Петропавловск».

В этом году между сёлами Астраханка и Аралагаш произошло 4 аварии, в них пострадали 11 человек. Дальше на трассе есть подъёмы и спуски, пешеходные переходы, места возможного появления животных и участки, где статистически много аварий. Это самая оживлённая трасса на территории области.

РУСТЕМ ИСПЕРДИНОВ, заместитель командира батальона патрульной полиции ДП СКО:

— Сегодня мы используем новый формат информирования населения. Сотрудники батальона патрульной полиции совместно с пресс-службой областного ДП снимают ролик для социальных сетей. В нём инспекторы службы расскажут о наиболее сложных и опасных участках автодороги. Надеемся, этот ролик будет полезен водителям при поездках по области.

С начала года на автодорогах республиканского значения в регионе произошло 26 ДТП, в которых 5 человек погибли и 62 — получили ранения.

Айгерим Хамзина