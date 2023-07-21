190 квот по программе «Аңсаған сәби» было выделено области в 2023 году

Первый крик, улыбка, смех, неловкие шаги. Увидеть и услышать их мечтают практически все супружеские пары. Будущие мамы и папы строят планы о том, как они станут родителями и в их жизни начнётся новый счастливый этап. В реальности в Казахстане 20% семейных пар принимают решение расстаться из-за бесплодия. Относиться к этому, как к приговору не нужно, считает врач репродуктолог областного перинатального центра Виктор Проценко. Особенно с учётом того, что государство делает всё возможное для пар, у которых по тем или иным причинам не получается зачать ребенка.

ВИКТОР ПРОЦЕНКО, врач репродуктолог областного перинатального центра:

— До 2020 года выделялось на программу ЭКО в республике Казахстан в системе ОСМС порядка 1000 квот. С 2021 года выделяется 7 тысяч квот, поэтому этом очень хорошая помощь от государства людям, которые желают иметь ребенка с помощью программы экстракорпорального оплодотворения.

С её помощью с 2020 года в Казахстане родились 3200 детей. Именно тогда в нашей стране была запущена государственная программа «Аңсаған сәби», благодаря которой увеличилось количество выделяемых квот.

ВИКТОР ПРОЦЕНКО, врач репродуктолог областного перинатального центра:

— В 2021 году с началом программы «Аңсаған сәби» в системе ОСМС было выделено на регион 217 квот. Роды происходили в 2022 году. 103 родов было у нас, родились 16 двоен. В 2022 году была выделена 201 квота. За 6 месяцев произошло 48 родов. Из них 7 двоен. Тоже хороший результат. В 2023 году квот выделено 190.

Из них 120 — уже распределили между теми, кто в них нуждался. 117 женщин сдали необходимые анализы, их сбор в среднем занимает 1,5-2 месяца и уехали в центры, которые специализируются на ЭКО. Таких в Казахстане свыше 20, одни из самых лучших находятся в столице. Туда после всех обследований планируют поехать супруги Алина Зябликова и Владимир Ушнаренко.

АЛИНА ЗЯБЛИКОВА, жительница с.Якорь, Кызылжарский район:

— С супругом мы вместе 5 лет. Всё это время мы пытаемся завести ребенка, но естественным путем у нас не получилось. Мы обратились в нашу местную больницу, нам посоветовали обратиться к репродуктологу. Мы записались к Виктору Фёдоровичу, он объяснил, что есть такая программа, в которой мы можем участвовать по квоте.

ВЛАДИМИР УШНАРЕНКО, житель с.Якорь, Кызылжарский район:

— Мы идём вперед, не останавливаемся, дойдем до цели, я думаю. Я буду рад любому полу. И мальчику, и девочке. Мы соберём футбольную команду, нарожаем много ребятишек.

В программе «Аңсаған сәби» есть ограничение по возрасту. Женщины старше 42 лет не могут ею воспользоваться. Репродуктолог Виктор Проценко отмечает, что за помощью к нему приходят североказахстанки в возрасте от 30 до 35 лет. Опытный специалист объяснил, что в случае неудачи воспользоваться государственной квотой можно повторно. Такая возможность женщинам предоставляется раз в год. Кроме того…

ВИКТОР ПРОЦЕНКО, врач репродуктолог областного перинатального центра:

— Вступая в программу, репродуктологи рекомендуют подвергнуть эмбрионы криозаморозке. Два, три эмбриона получили, через месяц мы размораживаем один эмбрион, делаем перенос. Два эмбриона еще хранятся столько, сколько пожелает женщина. Например, через два года она пожелает ещё ребенка иметь, она едет. Ей криоразморозку делают и делают перенос.

Распределением квот занимается специальная комиссия при областном управлении здравоохранения. Вот, что показал анализ специалистов ведомства.

ТАЛГАТБЕК ТЛЕУБЕРЛИН, заместитель директора филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— К сожалению, не все районы подали заявки на ЭКО. Тайыншинский, Акжарский, М.Жумабаева, Есильский — не подали их. Необходимо отметить, что одна процедура ЭКО стоит около 1-1,5 млн тг. Но застрахованные граждане получают ее бесплатно в рамках ОСМС.

Не проявили интереса к квотам для участия в программе «Аңсаған сәби» и здравницы Аккайынского, Мамлютского и Тимирязевского районов. Активнее всего помогают бесплодным парам обрести долгожданное счастье медицинские учреждения областного центра и Кызылжарского района.

Дарья Пышмынцева

