В Петропавловске прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе»

В период летних каникул полицейские уделяют повышенное внимание безопасности несовершеннолетних. С 17 по 19 июля в Петропавловске проходило оперативно-профилактического мероприятия «Дети в ночном городе». По одному из адресов в районе Подгоры ювенальные полицейские проверили мать-одиночку, воспитывающую троих детей.

Ранее женщина привлекалась к ответственности, когда вместе с сожителем злоупотребляла спиртным. С ней проводилась профилактическая работа. Сейчас она не пьёт, нашла постоянную работу, делает ремонт в доме.

ЕВГЕНИЙ СКОРОЩЁКО, старший инспектор по особым поручениям управления МПС ДП СКО:

— В рамках ОПМ осуществляется проверка неблагополучных семей и несовершеннолетних, состоящих на учётах ОВД. В ходе проверки при установлении фактов неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних законные представители привлекаются к административной ответственности. Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и в их отношении будет продолжена и находится на контроле руководства ДП области.

За 3 дня профилактического мероприятия полицейские выявили 152 административных правонарушения, поставили на учёт 7 несовершеннолетних и 18 неблагополучных семей.

Дарья Пышмынцева