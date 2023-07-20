В Казахстане за год 400 тысяч споров и конфликтов удалось решить медиацией

Как обеспечить исполнение договорных обязательств? Об этом говорили на форуме в Петропавловске. Ключевой темой стало досудебное урегулирование споров, то есть медиация, которая активно развивается в Казахстане. Если в 2014 году в стране насчитывалась только тысяча процедур медиации, то в прошлом году их количество выросло до 400 тысяч.

НАЗЫМ ТУЛЕКЕЕВА, основатель РОО «Международный центр медиации», г.Астана:

— Это медиация гражданско-правовых отношений, уголовные процессы, административное производство. Из этой статистики 50% относятся к семейно-бытовым вопросам, связанные с расторжением брака, содержанием детей. На втором месте споры гражданско-договорного характера, т.е. неисполнение договорных обязательств. Поэтому это тема сегодняшней встречи.

Такой форум в регионе проходит впервые. Его провели по многочисленным просьбам североказахстанских бизнесменов, говорят организаторы.

АЛТЫН БИ БЕСЕМБАЕВА, директор представительства IMC по СКО:

— 98 обращений предпринимателей закрыты процедурой медиации. Процедура медиации для них очень полезна. Нет репутационных рисков. В отличие от суда это время, финансы, здоровье и нервы. Если мы подаём иски, в течение 10 дней они рассматриваются, назначается судья. От 2 до 8 месяцев процессы, а то и более. Бывает бизнесмены судятся годами.

Всего в регионе за последние два года проведено порядка 5400 медиативных процедур. Только за первое полугодие 2023-го 1,5 тысячи споров и конфликтов удалось решить, не доводя до суда.

Айгерим Хамзина