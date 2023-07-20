Театр танца «Sensitive» вернулся с международного конкурса в Испании

И вновь победа! Театр танца «Sensitive» вернулся из Испании с очередного международного конкурса «Sea Sun Festival». В нём приняли участие танцоры из 10 стран. Всего более 200 участников. Североказахстанские танцоры представили свой талант в 4-х номинациях.

ОЛЬГА РОСТОВЩИКОВА, художественный руководитель театра танца «Sensitive»:

— По результатам: современная хореография мы выиграли гран-при, спортивно-бальные танцы — 1 место, соло и дуэт — 1 место. Что понравилось больше всего. На протяжении 10 дней театр танца «Sensitive» проходил летнюю школу по хореографии. Там были мастер-классы по фламенко. Мы работали с ведущим хореографом Испании. Можно сказать так, что мы вернулись не только с победой и наградами, но и с новом хореографической постановкой.

Всего на конкурсе «Sensitive» представили 6 хореографических постановок. Милена Новикова и Даниял Кангожин — победители в номинациях «Соло» и «Дуэт».

ДАНИЯЛ КАНГОЖИН, солист театра танца «Sensitive»:

— Я выступал в номинации «Соло» с номером под названием «Спойлер». Я был уверен в своей победе, потому что у меня была сильная хореография. Неоднократно с ней выступал, по Казахстану и занимал первые места. Жюри хорошо оценили мои умения.

МИЛЕНА НОВИКОВА, солист театра танца «Sensitive»:

— Мы усердно готовились, переживали. Старались друг друга чувствовать, танцевать под музыку. Испания очень понравилась. Город очень красивый. Приятно было познакомиться с танцорами из других стран. Посмотреть на их уровень и умения.

Победа далась нелегко, вспоминает художественный руководитель. Не обошлось без куьёзных ситуаций. По прилету в Испанию оказалось, что один из чемоданов, в котором находились костюмы затерялся и приехал только спустя 4 дня. А внешний вид — один из критериев оценки выступлений на конкурсе.

ОЛЬГА РОСТОВЩИКОВА, художественный руководитель театра танца «Sensitive»:

— Мы очень переживали. Боялись, что судейская коллегия высчитает баллы. Переговорили заранее перед конкурсом с судьями о том, что так сложились обстоятельства. Мы вообще хотели снять танец с конкурсной программы. Но если бы убрали, то в каждой постановке пришлось бы менять рисунок танца.

На месте приобрели чёрные брюки и рубашку. Разрисовали их и выступали так. Судьи отнеслись с понимаем. Можно сказать, что это стало своеобразной изюминкой. Вернувшись домой танцоров ждёт небольшой отдых, а дальше работа над новыми постановками.

Диана Салихова

