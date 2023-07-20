Спортивный праздник «Ак бидай» проходит в женской колонии

В женской колонии Петропавловска состоялось открытие спартакиады. Это ежегодное мероприятие. В этот раз его решили провести в стиле «Ак бидай». Открыли конкурс выступления артистов областной филармонии им. Акана Сері.

В спортивном состязании приняли участие 3 команды по 10 человек. Поделили их по регионам — Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области. Назвались девушки «Лидер», «Тропикана» и «Мушкетёры». Каждая команда в качестве приветствия выступила с танцевальным номером.

Первым этапом состязаний стала вольная борьба — қазақ күресі. Девушек активно поддерживают болельщики с плакатами. В этом виде спорта победа у команты из Акмолинской области.

Для этих девушек подобные мероприятия — способ забыться. Так, говорят осуждённые, время летит незаметно.

НАЗГУЛЬ КУСАИНОВА, осужденная учреждения ЕС-164/6, СКО:

— Мы понимаем, что если не будем участвовать в таких мероприятиях, мы замкнёмся. А так, мы отвлекаемся, проводим время с пользой. Опять же спорт, танцы. Администрация учреждения предоставляет нам время для подготовки, аппаратуру, спортзал, комплексы. Всегда все дружно готовятся. Каждый стремится домой. Опять же мы получаем поощрения. С каждым поощрением мы ближе к дому.

Далее — перетягивание каната. Это был самый сложный этап, но и самый весёлый.

Последним этапом был армреслинг. Тут равных не было североказахстанской команде «Тропикана». По результатам первого тура победу одержала команда Акмолинской области — «Лидер». Участницы упорно готовились.

ОЛЕСЯ СОТНИКОВА, осужденная учреждения ЕС-164/6, Акмолинская область:

— Мы готовились почти 1,5 месяца. Мы подбирали людей, музыку, танцы. У кого не получается — значит другие будут участвовать. Желающих много. Все равно стремимся, чтобы получилось очень хорошо.

Всего отбывают здесь наказание более 200 человек. Желающих принять участие в спортивном празднике было много. В целом, в учреждении ежегодно проводят различные мероприятия.

ОКСАНА ВЫШАР, заместитель начальника учреждения по воспитательной работе:

— Данные мероприятия мы проводим на постоянной основе. Я считаю, что они влияют не только на развитие физического здоровья осужденных, но и на нравственно-эстетическое воспитание. Поддерживает досуг в учреждении. И, соответсвенно, осуждённые, участвующие в различного рода культурно-массовых мероприятиях, в дальнейшем, поощряются, получают положительные степени поведения, что влияет на их дальнейшее освобождение.

Продлится спортивный праздник — месяц. В этот период проведут ряд спортивных мероприятий: қазақ күресі, армреслинг, различные эстафеты, волейбол, футбол. В середине августа пройдет заключительный этап, где выявят сильнейшую команду.

Диана Салихова