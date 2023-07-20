Привлечение иностранных инвестиций обсудили на брифинге в Астане

61% всех чистых инвестиций среди стран Центральной Азии приходятся на Казахстан. В 2022 году этот показатель составил 6,1 млрд долларов. Об этом на брифинге в столице рассказал заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров. Он добавил, что, если опираться на отечественную статистику, то Казахстан ежегодно привлекает свыше 20 млрд долларов валовых прямых иностранных инвестиций.

АЛМАС АЙДАРОВ, заместитель министра иностранных дел РК:

— За исключением 2020 года. В пандемию мы немного провалились. 17,3 млрд долларов было. В 2022 году был рекорд 28 млрд. У нас такое за годы независимости было один раз в 2012 году. Здесь важно отметить, что поменялась структура инвестиций.

Так, увеличилась доля иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность. В 2022 году в Казахстане она составила порядка 20%. Также, увеличивается доля инвестиций в торговлю. Эта сфера в прошлом году привлекла около 5 млрд долларов, а транспорт и складирование — около 1 млрд в иностранной валюте.

АЛМАС АЙДАРОВ, заместитель министра иностранных дел РК:

— Нами принимаются все меры, чтобы сохранять инвестиционный климат. Если говорить о странах, то традиционная десятка стран, которая у нас являются донорами экономики то, это Нидерлады, США, Швейцария, Бельгия, Россия, Украина, Китай, Франция, Великобритания и Германия. Практически по всем странам был прирост за прошлый год.

Во многом это связано с непростой геополитической ситуацией в соседней России, объяснил Алмас Айдаров. Он добавил, что в Казахстане работает трёхуровневая система привлечения инвестиций. 108 отечественных учреждений работают над привлечением в республику новых иностранных компаний за пределами страны.



Дарья Пышмынцева