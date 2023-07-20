Председатель Правления АО НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов провел переговоры в Китае с руководством CNPC, PetroChina International и TapLine

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в газовой сфере и готовность к более эффективному использованию потенциала. Также рассмотрены вопросы нового экспортного контракта с Китаем и строительства второй нитки МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент». Обсуждение также коснулось вопросов совместной разведки и разработки месторождений на территории Казахстана.

В мае 2023 года было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и геологоразведки между QazaqGaz и CNPC, что стало основой для начала строительства второй нитки газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент.