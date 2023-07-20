Петропавловск украсил мурал с изображением Жамбыла

В Петропавловске, в микрорайоне «Жас оркен», на стене многоэтажки под номером 53 появилось художественное панно с изображением Жамбыла Жабаева. Это полноформатное изображение из керамики. 20-метровый портрет поэта виден издалека. Автор проекта Болат Асербеков, член Союза художников Казахстана.

АДИЛЬБЕК АУБАКИРОВ, заместитель акима города:

— Мурал с изображением Ж. Жабаева был построен на средства акимата города. Подготовку проекта мы предложили талантливому художнику Болату Асербекову. Мурал из керамической плитки. Особый шарм придаёт въезду в город. В дальнейшем на улице М. Жумабаева планируется установить панно Магжану.

Известный казахстанский художник и скульптор Болат Асербеков решил привнести что-то красивое и долговечное в городские дома. Почти год у него ушёл на выполнение поставленной задачи. Керамика – материал прочный, благодаря неоднократным обжигам изделия из нее не боятся перепадов температуры, что важно в условиях сурового климата севера страны. И еще керамика позволяет художникам-монументалистам выполнять самые сложные творческие задачи.

БОЛАТ АСЕРБЕКОВ, член Союза художников РК:

— Каждая деталь мурала выполнена индивидуально, обжигалась в печи при температуре 830 градусов. Под каждым был написан номер. Мурал был собран с теми, как пазл. Помогла выполнить заказ специальная бригада из г. Алматы.

Болат Асербеков по специальности керамист, учился ремеслу у профессора Ботаева. Родом он из Петропавловска, сейчас живет в Алматы. Первым его проектом в североказахстанском регионе была мечеть в 19-м микрорайоне. Позже он реализовал проект Музея исламской культуры на территории завода им. С.М.Кирова. Дело в том, что керамическую плитку активно используют при реставрации религиозных сооружений. А вот применить керамику в украшении фасадов жилых домов впервые ему довелось в 2020 году. Тогда одну из многоэтажек украсил портрет Абая. И он считается первым муралом из керамики в Казахстане.

БОЛАТ АСЕРБЕКОВ, член Союза художников РК:

— В казахской культуре первым мы вспоминаем Абая. Поэтому моим первым творением тоже был образ Абая. Жителям понравилось. Прозвучало много тёплых слов. Затем я вдохновился и реализовал это творение. Сейчас готов мой проект, посвященный Магжану.

Болат Асербеков говорит, что таких проектов в стране мало и в Петропавловске реализовать идею удалось благодаря тому, что профессиональная заинтересованность художника совпала с запросами города и области.

Камилла Карим



